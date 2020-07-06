الطيراني المدني السعودي: أعدنا 55 ألف مواطن عبر مبادرة "عودة آمنة"

قال المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني السعودي إبراهيم الروساء، في مقابلة مع "العربية"، إن الرحلات الداخلية أتت بعد قرار استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، وباستخدام الناقلات الوطنية.

ولفت إلى أن التشغيل كان تدريجيا، استجابة مع الدليل الإرشادي الموجه للمسافرين والعاملين في المطارات في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية من لبس الكمامة، والتباعد الاجتماعي داخل المطار والاستخدام الإلكتروني للتذاكر والتعاملات النقدية.

موضوع يهمك أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف... 750 ألف مسافر عبروا مطارات السعودية خلال استئناف الرحلات الداخلية سياحة وسفر

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية أعداد المسافرين على متن الناقلات الوطنية منذ اسئناف الطيران الداخلي، حيث سافر أكثر من 750 ألف شخص بين مختلف مدن المملكة عبر 9700 رحلة، وذلك منذ الـ31 من شهر مايو الماضي.

أما فيما يتعلق بمبادرة "عودة آمنة" التي يعود بموجبها المواطنون السعوديون الراغبون من الخارج، فقد أعادت 55 ألف مواطن ومواطنة منذ انطلاقها في الـ5 من أبريل.

وكانت الهيئة قد سخرت إمكانياتها واتخذت جميع التدابير والإجراءات في مطارات المملكة الدولية: (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم، ومطار حائل الدولي)، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على جدولة الرحلات المخصصة لخطة عودة المواطنين والعمل على توزيع أوقات الرحلات، وذلك بالترتيب والتنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني اتخذت وبدعم متواصل من قيادة وحكومة المملكة، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد الكثير من الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية، وطبقت أعلى معايير السلامة في قطاع الطيران في المملكة من منطلق دورها التشريعي، حيث قامت الهيئة بالتأكد من سلامة العمليات التشغيلية لشركات الطيران وخدمات الملاحة الجوية والمطارات ومزودي الخدمات الأرضية ومطابقة أعلى المعايير الدولية والعمل بجاهزية على مدار 24 ساعة.