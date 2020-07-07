الاتحاد للطيران: تسيير رحلات لـ 58 وجهة خلال شهرين

أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم الثلاثاء، عن استئنافها التدريجي لعملياتها التشغيلية عقب رفع الحظر على النقل الجوي من وإلى الدولة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني. ويبقى السفر مرهونًا بتلبية جميع المتطلبات الصحية وشروط الدخول التي وضعتها السلطات الإماراتية والدول التي ينوون السفر إليها.

وخلال شهري يوليو وأغسطس، ورهناً برفع القيود الدولية المفروضة على النقل الجوي وإعادة فتح الأسواق العالمية، تنوي الاتحاد خدمة 58 وجهة عالمية من مقرها في أبوظبي، تشمل وجهات رئيسية في الشرق الأوسط، أميركا الشمالية، أوروبا، آسيا وأستراليا، وفقا لما قالته الشركة في بيان.

موضوع يهمك أعلنت شركة الاتحاد للطيران، التي مقرها أبوظبي، مواصلة توسيع رحلاتها الخاصة للترانزيت لتشمل المزيد من الوجهات، مع خدمات... "الاتحاد للطيران" تضيف رحلات إلى 13 مدينة أوروبية سياحة وسفر

وأعلن توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران "عن الاستئناف التدريجي لرحلاتنا المجدولة إلى المزيد من الوجهات على شبكتنا العالمية. إن رفع الحظر على السفر من وإلى دولة الإمارات هو تطور مهم لأبوظبي. وبحلول شهر أغسطس، ننوي تشغيل حوالي 45% من الطاقة الاستيعابية التي كانت لدينا قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتابع: واصلنا تشغيل رحلات خاصة لنقل المسافرين، إلى جانب رحلات الشحن والمساعدات الإنسانية خلال الأشهر القليلة الماضية. أما الأولوية الآن فهي توفير بيئة سفر آمنة وسليمة خلال كافة مراحل رحلة الضيف، مستفيدين من مبادراتنا للصحة والسلامة، واستعادة عملياتنا التشغيلية تدريجيا إلى الأسواق التي أعيد فتحها.

وأوضحت الشركة أنه بعد الحصول على موافقة السلطات المعنية، سيضم جدول الرحلات الصيفية للاتحاد للطيران شبكة وجهات أكبر من وإلى وعبر عبر أبوظبي، ليغطي الوجهات التالية:

أميركا الشمالية: شيكاغو، نيويورك مطار جون كيندي، واشنطن العاصمة، تورنتو

أوروبا: أمستردام، أثينا، برشلونة، بلغراد، بروكسل، دبلن، دسلدورف، فرانكفورت، جنيف، إسطنبول، لندن هيثرو، مدريد، مانشستر، ميلان، موسكو، ميونيخ، باريس شارل ديغول، روما، زوريخ.

الشرق الأوسط وأفريقيا: عمّان، البحرين، بيروت، القاهرة، الدار البيضاء، الكويت، مسقط، الرباط، الرياض، جزر سيشل

آسيا: أحمد أباد، باكو، بانكوك، بنغلورو، شيناي، كولومبو، دلهي، حيدر أباد، اسلام أباد، جاكارتا، كراتشي، كوتشي، كولكاتا، كوزيكودي، كوالالمبور، لاهور، ماليه، مانيلا، مومباي، سول، سنغافورة، تيروفانانثابورام، طوكيو.