الإمارات تدعو دول المنطقة إلى فتح ممرات آمنة للسياح

طالب محمد خميس المهيري مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي للشؤون السياحية اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، جميع دول الشرق الأوسط إلى بدء وضع خطط لفتح ممرات آمنة للسائحين طبقاً للوضع الحالي لكل دولة.

وقال خلال الاجتماع الـ 46 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية، إن المهمة الحالية هي استعادة حيوية القطاع السياحي، وتأكيد استعداد دولنا لاستقبال الزوار من كافة دول العالم من خلال تفعيل التوجهات التي أعدتها منظمة السياحة العالمية لاستعادة الحركة السياحية، وفقا لجريدة الخليج.

وأكد أن الأزمة الحالية لم تنتهِ بعد، وأن تداعياتها ما زالت مستمرة، وأن منظومة العمل السياحي ما زالت تحتاج إلى دعم كبير لحين استعادة الحركة السياحية إلى مستويات ما قبل "كوفيد 19".

و دعا كافة دول المنطقة إلى استمرار دعمهم للقطاع السياحي الخاص، ولا سيما الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر والحفاظ على العمالة في القطاع.

جدد الدعوة إلى منظمة السياحة العالمية إلى مواصلة دعمها لدول الشرق الأوسط، وزيادة حجم المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تعزز القطاع السياحي فيها، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط تعد بلا شك من بين أفضل المقاصد السياحية في العالم، ونحن بحاجة إلى مواصلة التعاون لتفعيل منهجية إدارة الأزمات بشكل مستمر حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية، ولا سيما تشكيل فرق فنية بكل لجنة إقليمية بالمنظمة، لرصد كافة الأزمات والتحديات المحتملة، ووضع سيناريوهات التعامل معها.