السعودية: وقف قطاري الحرمين والمشاعر في حج العام الجاري 

قال المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، ياسر المسفر، إنه نظرا لمحدودية المشاركين في حج العام الجاري في ظل التدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، تقرر توقف عمل قطاري الحرمين والمشاعر المقدسة.

ولفت إلى أنه من المقرر إصدار تصاريح لأنشطة النقل المرخصة بآلية تم إعدادها مسبقا بهدف تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل مناسكهم بكل يسر، ومتابعة ذلك بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وأكد أن منظومة النقل بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة وباقي الجهات ذات الاختصاص سيعملون لخدمة ضيوف الرحمن وفق الخطة التشغيلية التي من شأنها حفظ سلامة قاصدي بيت الله الحرام، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك التنقل بين المشاعر، وفقا لجريدة اليوم.

وبين المسفر أنه فيما يتعلق بالخدمات التشغيلية لقطاع الطيران خلال أزمة فيروس كورونا، أجلت الهيئة العامة للطيران المدني عددا من المواطنين السعوديين الراغبين في العودة إلى أرض المملكة خلال الجائحة، إنفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله -مؤكدا استئناف الهيئة أعمالها وسط تقيد بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

وأشار إلى تعقيم مرافق منظومة الطيران المدني وتجهيزها بملصقات توعوية بمختلف اللغات، ووضع مسافة بين كل كرسي والآخر، واقتصار الحجوزات على المواقع الإلكترونية، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتأكد من التذاكر من خلال عمليات المسح الضوئي، وقياس درجات الحرارة بأحدث الأجهزة، وإلزام كافة المسافرين باتخاذ التدابير اللازمة ولبس الكمامات، وعدم السماح بتغيير مقاعد المسافرين.

وأشار إلى تعقيم مرافق منظومة الطيران المدني وتجهيزها بملصقات توعوية بمختلف اللغات، ووضع مسافة بين كل كرسي والآخر، واقتصار الحجوزات على المواقع الإلكترونية، وعمليات الدفع الإلكتروني، والتأكد من التذاكر من خلال عمليات المسح الضوئي، وقياس درجات الحرارة بأحدث الأجهزة، وإلزام كافة المسافرين باتخاذ التدابير اللازمة ولبس الكمامات، وعدم السماح بتغيير مقاعد المسافرين.