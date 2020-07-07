دبي تفتح ذراعيها للعالم.. وترحّب بضيوفها مجدداً

تبدأ دبي استقبال ضيوفها من خارج الدولة، اعتباراً من اليوم، وذلك ضمن الجهود التي بذلتها حكومة دبي المستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بملف مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، التي أثمرت العودة التدريجية للحياة الطبيعية والنشاط التجاري والسياحي في الإمارة.

مع إعادة الافتتاح التدريجي للأنشطة التجارية والسياحية بعد تخفيف القيود عليها جرّاء جائحة كورونا "كوفيد-19" في الفترة الماضية، شهدت السياحة الداخلية حركة نشطة لاسيما في المنشآت الفندقية، والحدائق المائية، ومناطق الجذب الرئيسية، والمطاعم وغيرها، والتي وفرت من طرفها مجموعة من العروض والباقات الترويجية لتشجيعهم على الاستمتاع بتجارب عالمية مميزة لا مثيل لها. وهي الآن على أهبة الاستعداد لتقديم تجارب استثنائية لزوارها من خارج الدولة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

كما تتكاتف جهود القطاعين العام والخاص من أجل إطلاق حملات ترويجية وفعاليات مميزة خلال فصل الصيف لتنشيط الأسواق، ومنها "مفاجآت صيف دبي"، و"العيد في دبي- عيد الأضحى"، و"العودة إلى المدارس".

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" إن تاريخ 7-7- 2020 سيكون مميزاً لأنه سيشهد بداية استقبال السياح من عدة وجهات عالمية التي يتوقع أن تزداد خلال الفترة المقبلة، وهو مؤشر على أننا نسير على الطريق الصحيح نحو استعادة القطاع زخمه ومن ثم الوصول إلى مرحلة التعافي الكامل.

وأضاف: بذلت "دبي للسياحة" جهوداً كبيرة ولعبت دوراً مهماً خلال الفترة الماضية من خلال تواصلها وتعاونها مع مختلف الأطراف المعنية بملف كورونا، بالإضافة إلى التنسيق مع شركائها في دبي وحول العالم للاطلاع على آخر التطورات والمستجدات لمكافحته، فضلاً عن كفاءة الإجراءات التي اتخذها كل سوق لإعادة فتح نشاطه، وبالتالي تسريع عملية التعاون معه، لاسيما أن "دبي للسياحة" تنتهج استراتيجية تنويع الأسواق، ما يجعلها أقدر على التكيف مع الأوضاع بما يتوافق مع أهدافها. وضمن هذا الإطار فقد تواصلت مع أكثر من 3000 من الشركاء حول العالم كجزء من استراتيجيتها «جاهزية السياحة» لتشجيع الزوار على المجيء إلى المدينة عندما يصبح السفر متاحاً.

وقد حرصت «دبي للسياحة» على التواصل الدائم مع جمهورها المستهدف في أكثر من 48 سوقاً من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات والحملات التسويقية لضمان استمرار حفاظ المدينة على صورتها كوجهة مفضلة للمسافرين عندما يصبح السفر آمناً، ومن بين تلك الحملات التسويقية «#نلتقي_ قريبا»، وكذلك «#نراكم_قريبا». إضافة إلى الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي لتكون دبي دوماً حاضرة في أذهان المسافرين في مختلف دول العالم.

وحول إجراءات استقبال دبي للسياح بدءاً من 7 يوليو الجاري، فقد تم وضع اشتراطات منها: إجراء الفحص الخاص بكورونا في بلد السائح قبل 4 أيام من سفره، وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه يجب عليه أن يقوم بهذا الفحص في مطار دبي الدولي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مع السائح تأمين صحي، وسيكون هناك حجر صحي إلزامي إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية ويكون على نفقته الخاصة.