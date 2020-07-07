دبي: هذه شروط السفر و80% إشغال فنادق الشواطئ

‏تستأنف دبي، اعتباراً من اليوم، استقبال الزوار والسياح من جميع أنحاء العالم، وذلك مع اتباع أعلى معايير الصحة والسلامة وبما يتماشى مع البروتوكولات العالمية.

موضوع يهمك أعلنت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تتوقع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في منطقة اليورو بنسبة 8.7% العام الجاري قبل... أسوأ مما كان متوقعا.. اقتصاد منطقة اليورو يتراجع 8.7% في 2020 اقتصاد

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، في مقابلة مع "العربية"، إن حجوزات فنادق الشواطئ في دبي وصلت إلى مستوى إشغال متقدم في هذه المرحلة بلغ 80%.

وأضاف أن شرط السفر إلى دبي حمل شهادة فحص PCR لم يمض عليه أكثر من 96 ساعة، وإقرار طبي بالخلو من أعراض فيروس كورونا، كما يوفر مطار دبي مثل هذا الفحص.

وفي حال ظهرت نتيجة إيجابية لفحص السائح، فعليه حجر نفسه صحياً على نفقته لمدة 14 يوماً وعليه حمل تأمين طبي يغطي فترة زيارته إلى دبي.

وقال الكاظمي إن دبي، طورت استراتيجية وبرنامجا من ثلاث مراحل، أولها التعامل المباشر مع الجائحة، ثم إعادة فتح الاقتصاد، ثم مرحلة ما بعد كوفيد 19 حول تعزيز الثقة بسلوكيات السفر الآمن.

وعن الدول المسموح منها بالسفر إلى دبي قال الكاظمي، إن القائمة تحدث كل ساعة ويجري العمل بالتعاون مع طيران الإمارات وفلاي دبي وشركات الطيران الأخرى.