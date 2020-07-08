بدون أسباب.. الهند تمنع هبوط الطائرات الخاصة الإماراتية على أراضيها

نقلت صحيفة "GULF NEWS" عن مصادر في شركات الطيران الخاصة، أن هيئة الطيران المدني الهندي أوقفت إصدار تصاريح جديدة للطائرات الخاصة الإماراتية، التي تقوم بإرجاع المقيمين الهنود العالقين في الهند والراغبين بالعودة لأعمالهم في الإمارات، وألغت التصاريح الصادرة سابقاً.

يأتي هذه القرار بعد أيام من إيقاف شركات الطيران الإماراتية من استئجار رحلات العودة إلى الهند.

وأبلغت المديرية العامة للطيران المدني في الهند (DGCA) عن إيقافها إصدار تصاريح جديدة للهبوط وإلغاء التصاريح المعتمدة بالفعل للطائرات الخاصة من الإمارات يوم الثلاثاء ، حسبما قالت مصادر في الصناعة يوم الأربعاء.

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وقالت المصادر إن الإذن الصادر للطائرات الخاصة التي مقرها الإمارات والمقرر أن تعيد سكان الإمارات العربية المتحدة من الهند أيام الأربعاء والخميس والجمعة ألغيت حتى إشعار آخر.

وفي بيان لها قالت شركة DC Aviation التابعة لمجموعة الفطيم: "نتيجة لتعليق DGCA للرحلات الجوية إلى الهند ، تأثرت طائرتنا تشالنجر 604 ، التي كان من المقرر أن تهبط في دبي اليوم".

وعُلم أن الرحلة كان من المقرر أن تنقل 11 شخصًا من مومباي إلى دبي يوم الأربعاء.

يذكر أن الشركة قد سهّلت تأجير عشرات الطائرات الخاصة من الهند إلى الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تعليق السفر نتيجة تفشي فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن العائلات التجارية الثرية ليست هي الوحيدة التي عادت إلى الإمارات بعد أن بقيت في الهند لأكثر من ثلاثة أشهر.

بل إن العديد من الأشخاص الذين سافروا على متن طائرات رجال الأعمال، كان بينهم هنود يخشون فقدان وظائفهم في الإمارات.