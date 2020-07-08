شهادة "خلو من كورونا" للمسافرين من 10 دول.. شرط "الإماراتية"

قالت طيران الإمارات، إنه يجب على المسافرين معها من 10 دول تشمل 18 وجهة حمل شهادة طبية تؤكد إجراء اختبار سلبي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صادرة عن مختبر معتمد من قبل الحكومة المحلية ليتم قبولهم على متن الرحلة. حيثما تم تحديد ذلك.

وأضافت الناقلة، اليوم الأربعاء، في إفادة عبر موقعها الإلكتروني أن شهادة من مختبر معتمد من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بلد المنشأ ستكون مقبولة أيضا، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتضم الدول المحددة كلا من: أفغانستان، بنجلاديش، مصر، الهند، إيران، باكستان، الفلبين، روسيا الاتحادية، وتنزانيا.

كما تضم الولايات المتحدة الأميركية من دالاس فورت وورث، وهيوستن، ولوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، وفورت لودرديل، وأورلاندو، بما في ذلك الركاب القادمون من كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس الذين يصلون إلى الإمارات عبر دبي.

وأشارت طيران الإمارات، إلى أنه يجب إصدار الشهادات قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة.