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"يونايتد إيرلاينز" تحذر من تسريح نحو نصف موظفيها

المصدر: العربية.نت
حذرت "يونايتد إيرلاينز" من أنها قد تستغني عن حوالي 36 ألف موظف
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حذرت "يونايتد إيرلاينز" من أنها قد تستغني عن حوالي 36 ألف موظف، أو ما يقارب نصف قوتها العاملة، مع استمرار تدهور حركة السفر بسبب فيروس كورونا.

وتضاءلت احتمالات تحسن حركة الطيران في الولايات المتحدة مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية، وإعادة الإغلاقات في عدد من الولايات.

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ويشترط القانون الأميركي إخطار الموظفين بشأن إمكانية الاستغناء عنهم قبل 60 يومًا.

كما يُحظر على United Airlines تسريح موظفين أو خفض الأجور حتى أكتوبر المقبل، كشرط لحصولها على دعم قيمته 5 مليارات دولار من الحكومة الأميركية.

وقالت الشركة، في مذكرة للموظفين، إنه قد يتم استدعاء بعض الموظفين مرة أخرى للعمل ولكن ذلك سيعتمد على عودة الطلب على السفر.

كلمات دالّة

#يونايتد إيرلاينز, #United Airlines, #فيروس كورونا, #الطيران العالمي

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