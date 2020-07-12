بعد إغلاق 4 أشهر.. ديزني فلوريدا تفتح أبوابها

أعادت Walt Disney فتح أبواب متنزهها بفلوريدا للمرة الأولى منذ أربعة أشهر على الرغم من حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة في الولاية الأميركية، إلا أن الشركة فرضت على جمهورها وضع الكمامة والخضوع لفحوص درجة الحرارة والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

هذا ووقف الزوار في صفوف تفصلها حواجز زجاجية بينما كانت العلامات على الأرض تشير إلى أماكن وقوف الناس للحفاظ على التباعد بينهم.

كما علقت الشركة الأميركية جميع الأنشطة التي تؤدي للاجتماعات بما فيها العروض والألعاب النارية، في حين منع جميع الزوار الاقتراب من ميكي ماوس وسندريلا وغيرهما من الشخصيات الشهيرة، وعوضا عن ذلك لوحت هذه الشخصيات عن بعد للجمهور أو ظهرت على ظهور الخيل.

واستقبلت Walt Disney عددا محدودا من الضيوف في بعض أنحاء مجمع أورلاندو، والذي كان لا طالما يقصده أكبر عدد من الزوار في العالم.

من جانبها، أكدت الشركة أنها باتت تعمل في عالم جديد قد لا يتغير قريبا، لكن توقعات المحللين تشير إلى أن إقفال متنزهات Walt Disney نتيجة فيروس كورونا يكبدها خسائر شهرية في الإيرادات تقدر بمليار دولار.

وكانت أرباح الشركة للربع الأول من هذا العام تراجعت 91% إلى 475 مليون دولار، وهذا انعكس على سهم المجموعة التي تشمل نشاطاتها الأفلام وخدمة البث التلفزيوني، إذ تراجع 18% منذ بداية العام.