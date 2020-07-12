طيران الإمارات تسير رحلات إلى 5 مدن هندية

أعلنت "طيران الإمارات" اليوم تشغيل رحلات إجلاء خاصة إلى خمس مدن هندية في الفترة ما بين 12 و26 يوليو الجاري لمساعدة المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم سبل العودة إلى وطنهم وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في الدولة والمتواجدين حاليا في الهند على العودة إلى الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وتعمل رحلات طيران الإمارات خلال الفترة المحددة إلى مدن بنغالورو "رحلتان يوميا" ودلهي "رحلتان يوميا" وكوتشي "رحلة يومية" ومومباي /3 رحلات يوميا " وثيروفانانثابورام "رحلة يومية" على أن تخضع الرحلات إلى بنغالورو ومومباي لموافقة حكومة الولاية.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الحجز للسفر على هذه الرحلات على emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر و مكاتب مبيعات طيران الإمارات أو مركز الاتصال كما ينبغي على جميع المسافرين تلبية متطلبات الوجهة المقصودة لكي يسمح لهم بالالتحاق بالرحلة.

وبالنسبة للرحلات من دبي إلى الهند .. سيسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في الدولة بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمس.. أما الرحلات من الهند إلى دبي فستكون متاحة فقط للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة و الحائزين على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية و شؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي و من الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الآخرى.

كما ينبغي على جميع المسافرين من المطارات الهندية إلى دبي حيازة شهادة صادرة عن مختبر معتمد من الحكومة الهندية قبل 96 ساعة من موعد الإقلاع كحد أقصى تثبت أنهم سلبيون لفحص Transcription Polymerase Chain Reaction /RT-PCR/ لكي يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.