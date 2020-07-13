هيئة الطيران: فحص كورونا غير إلزامي لجميع زائري دبي

أكدت هيئة دبي للطيران المدني عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي والتي تتداولها بعض الصحف و المواقع الاخبارية، موضحة أنه ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي إجراء فحص PCR الخاص بفيروس كوفيد-19 قبيل مغادرة الجهة القادمين منها. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 13, 2020

أكدت هيئة دبي للطيران المدني عدم صحة الأخبار المنسوبة إليها بشأن إجراءات السفر إلى دبي والتي تتداولها بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وأوضحت الهيئة، اليوم الاثنين، أنه "ليس إلزامياً على جميع المسافرين إلى دبي إجراء فحص PCR الخاص بفيروس كوفيد-19 قبيل مغادرة الجهة القادمين منها".

وشددت الهيئة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

من جانبها أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، أنه سيتم عودة التأشيرات السياحية بشكل تدريجي في القريب العاجل.

كما أعلنت منح المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الموجودين داخل الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد 1 مارس 2020، مهلة 3 أشهر اعتباراً من أمس 12 يوليو للتجديد.

وأفادت بمنح الموجودين خارج الدولة، الذين انتهت إقاماتهم وهوياتهم بعد الأول من مارس 2020، مهلة لمدة شهر واحد من تاريخ وصولهم إلى الدولة لتجديد إقاماتهم.