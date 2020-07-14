أول رحلة من أبوظبي إلى مصر على العربية للطيران

دشنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، اليوم عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية في مصر، وستقلع الرحلة الثانية من العاصمة الإماراتية إلى مدينة سوهاج في 15 يوليو.

أقيمت مراسم التدشين بحضور مسؤولين من فرق الإدارة العليا في مجموعة "الاتحاد للطيران" و"مطارات أبوظبي" و"العربية للطيران"، ومركز النقل المتكامل في أبوظبي، إلى جانب عدد من الضيوف.

وفي هذا السياق، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: "نفخر بإطلاق العمليات التشغيلية لشركة (العربية للطيران أبوظبي) اليوم بتسيير رحلتها الأولى إلى مدينة الإسكندرية. فمن شأن هذا المشروع المشترك بين (الاتحاد للطيران) و(العربية للطيران) أن يوفر خياراً جديداً ومتميزاً للسفر الجوي للمواطنين والمقيمين في العاصمة الإماراتية النابضة بالحياة. ونتطلع قدماً إلى توسيع نطاق المشاركة بالرمز لتوفير المزيد من الوجهات والرحلات ضمن شبكة الاتحاد للطيران العالمية لإضافتها إلى قائمة الوجهات المتنامية التي ستوفرها العربية للطيران أبوظبي".