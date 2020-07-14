مصر للطيران تستأنف تسيير رحلات إلى 6 وجهات

أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من الخرطوم واسطنبول ونيروبي وأنجمينا، وذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية إلى العديد من المدن حول العالم.

وتبدأ الشركة رحلاتها إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من الأحد الموافق 19 يوليو الجاري. وإلى اسطنبول (تركيا) بمعدل رحلة واحدة يوميًا اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل.

وتسير الشركة رحلات إلى نيروبي (كينيا) بمعدل 4 رحلات أسبوعية، من بينها رحلتان بالربط مع دار السلام، بالإضافة إلى تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى مدينة أنجمينا (تشاد) اعتبارًا من 1 أغسطس 2020.

موضوع يهمك تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها مرة أخرى إلى دبي وأبوظبي والشارقة، اعتباراً من أول يوليو المقبل.وتأتي الرحلات إلى... "مصر للطيران" تستأنف رحلاتها إلى 3 وجهات في الإمارات سياحة وسفر

وكانت الشركة، قد أعلنت، مطلع الشهر الجاري، عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة.

ووضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط وتبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو في تسيير رحلاتها إلى 13 وجهة في قارة أوروبا، و4 وجهات في قارة إفريقيا منها تونس، و4 وجهات في منطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت)، و 3 وجهات بقارة أميركا الشمالية.