محفزات حكومية تدعم تعافي السياحة في دبي

أكد الدكتور سعيد البطوطي، المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة، أن القطاع السياحي في الإمارات على طريق التعافي السريع من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" بفضل الجهود الحكومية لاستعادة النشاط مجدداً مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وقال البطوطي لصحيفة البيان إن الإمارات وجهة سياحية عالمية تحظى بسمعة جيدة في كافة الأسواق حول العالم، وتعززت أخيراً هذه السمعة بالجهود المنظمة التي اتخذتها السلطات المحلية في الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالتطهير والتعقيم والخدمات الصحية المقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح أن جميع العوامل السابقة تعد داعماً رئيسياً من أجل استعادة ثقة المستهلكين السياحيين في القطاع السياحي بدولة الإمارات باعتبارها وجهة مميزة تحتضن أنماط عديدة ومتنوعة من المقومات السياحية، إضافة إلى الخدمات الفندقية عالية المستوى التي تتميز بها الإمارات، ما يجعل الدولة حالياً من بين أكثر الوجهات أمناً للسياحة والترفيه في المنطقة.

وأشاد البطوطي بالمحفزات الحكومية الأخيرة في إمارة دبي والتي شملت رد 50% من رسم مبيعات الفنادق ودرهم السياحة تعزيزاً للسيولة في القطاع الفندقي بما يسهم في دعم وتعزيز نمو القطاع السياحي في الإمارة والذي يحظى بدعم متواصل من قبل الجهات الحكومية لما له من أهمية كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد البطوطي أن دبي نجحت أخيراً في إعادة حركة السياحة والملاحة الجوية عبر مطاراتها بما يشكل خطوة مهمة في تعزيز قطاع الطيران وترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي كواحدة من أهم مراكز الطيران والسياحة في العالم، فضلاً عن انضمام الإمارة رسمياً إلى قائمة الوجهات المختلفة حول العالم التي نالت "ختم السفر الآمن"، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة، والذي يعني ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة.