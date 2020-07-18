بعد توقف 4 أشهر.. رحلات البريطانية تعود لدبي

استقبل مطار دبي الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية البريطانية المنتظمة بعد توقف دام نحو 4 أشهر نتيجة فيروس كوفيد 19، الأمر الذي رفع عدد شركات الطيران التي تسير رحلات منتظمة عبر مطار دبي الدولي إلى 16 شركة بما فيها طيران الإمارات وفلاي دبي.

وشهد عدد شركات الطيران التي قامت باستئناف رحلاتها عبر مطار دبي، ارتفاعا تدريجيا عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، والتي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الفائت، وبدء استقبال السياح، اعتباراً من 7 يوليو الجاري، بالإضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي، بحسب صحيفة البيان.

وشملت قائمة الناقلات الأجنبية بالإضافة إلى الخطوط الجوية البريطانية كلاً من: بلو إير، إير فرانس، سيبو باسيفيك، مصر للطيران، الخطوط الجوية الإثيوبية، طيران الخليج، كيه إل إم، لوفتهانزا، ماهان إير، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، الخطوط الجوية الفلبينية، الملكية الأردنية. ومن المتوقع انضمام المزيد من الناقلات لاحقاً، في خطوة سوف تعزز حركة النقل الجوي محلياً وعالميا.