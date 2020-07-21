شركة طيران تحول طياريها إلى مضيفين

قررت شركة "طيران آيسلندا" الوطنية تسريح طواقم الضيافة الجويين الحاليين بصفة دائمة، وطلبت من الطيارين الاحتياطيين العمل كمضيفين في الرحلات الجوية المعتادة، ابتغاء السلامة على متن الطائرة، كما أفادت قناة "أي أر واي" الإخبارية.

وذكرت القناة أن إدارة "طيران آيسلندا" اتخذت القرار بعد فشل المفاوضات مع نقابة المضيفين بشأن العقود الجديدة التي تسببت فيها جائحة "كوفيد 19". وكان الجانبان قد وقعا اتفاقاً لمدة خمس سنوات يتضمن زيادة الإنتاجية والمرونة، كما اتضح أن شركة الطيران وقعت صفقات مماثلة مع الطيارين ونقابات المهندسين، ومع ذلك، فإن طواقم الضيافة صوتوا ضد المقترحات خلال الأسبوع الماضي، وفقا لما نقلته "البيان".

وأعلنت "طيران آيسلندا" قرارها إنهاء عمل طواقمها الحاليين بشكل دائم ووقف علاقة العمل بين الطرفين بصفة دائمة، إلى جانب استكشاف خيارات أخرى لضمان السلامة والخدمة على متن طائراتها كما ذكرت القناة.