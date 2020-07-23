الإمارات: نمو الطلب 15% للسفر إلى هذه الوجهات خلال العيد

توقع مسؤولون بشركات سياحة وخبراء نموا متصاعدا في حركة حجوزات الطيران من الإمارات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، لاسيما على الوجهات الخضراء أو الأكثر أماناً، والتي تطبق كل المعايير الدولية، فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وقالوا إن نسبة حجوزات السفر على الوجهات المسموح بها خلال فترة عيد الأضحى تشهد ارتفاعاً بنسبة تتراوح بين 10 ــــ 15%، لاسيما مع قيام بعض شركات الطيران بطرح عروض سعرية على وجهات منتقاة بهدف تعزيز نسب إشغال الرحلات وتنشيط حركة السفر.

وأضاف الخبراء الذين استطلعت آراءهم جريدة "البيان"، أن حركة السفر بدأت في التحسن التدريجي منذ السماح باستئناف الحركة الجوية عبر مطارات الدولة، ومن المتوقع أن تشهد نمواً تدريجياً مع وصول عدد الناقلات التي تسيّر رحلات منتظمة عبر مطارات دبي إلى نحو 17 شركة طيران دولية ووطنية، إلى جانب إعلان الناقلات الوطنية عن مخططاتها لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى نحو 145 وجهة، الأمر الذي يوفر المزيد من الخيارات للسفر خارج الإمارات في ظل أعلى مستوى من الإجراءات والتدابير الصحية، التي تضمن صحة وسلامة الركاب والمسافرين.