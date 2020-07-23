طيران "ماهان" الإيرانية تستأنف رحلاتها إلى الصين

أعلن سكرتير رابطة الخطوط الجوية الإيرانية، مقصود أسعد ساماني، عن إطلاق رحلات طهران - غوانزو الصينية أسبوعياً.

وكانت الشركة قد علقت رحلتها بعدما حمّلها العديد من السياسيين والنواب المسؤولية عن نقل فيروس كورونا وتفشي المرض في البلاد بسبب عدم إيقاف رحلاتها مبكرا من وإلى الصين.

ووفقا لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد أوضح ساماني أن الرحلات إلى غوانزو ليست متاحة للجميع، ولكن فقط لأولئك الذين لديهم إقامة أو جنسية في الصين أو لديهم تأشيرة عمل أو تأشيرة دراسة صالحة هناك.

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وبحسب الوكالة، ستقوم شركة خطوط "ماهان" بتسيير أول رحلة الليلة من مطار "الخميني" الدولي بطهران.

وكانت "ماهان" قد زعمت أنها علقت رحلاتها إلى الصين منذ 7 فبراير، لكن تبين فيما بعد أن الرحلات استمرت لمدة شهر بعد هذا التاريخ، إلى أربع مدن صينية، رغم تفشي كورونا في البلدين.

وادعت الشركة لاحقا أن رحلاتها كانت من أجل إعادة مواطنين إيرانيين من الصين واستيراد الأدوية.

وفيما تخطى العدد الرسمي للوفيات في إيران بمرض "كوفيد 19" عتبة 15 ألف شخص، تشهد 25 محافظة تفشيا شديدا وفقا للسلطات.

ويشكك العديد من السياسيين والنواب والخبراء في الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة الإيرانية، ويقولون إن النظام يتكتم على الأرقام الحقيقية للضحايا للتغطية على فشله في إدارة الأزمة وتغليب العلاقة الاقتصادية مع الصين لإنقاذ وضعه المتدهور على صحة الشعب.