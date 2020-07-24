السياح يهجرون تركيا.. انخفاض بـ 96% خلال يونيو

كشفت بيانات من وزارة السياحة التركية، اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض بنسبة 96% على أساس سنوي في يونيو ليبلغ 214 ألفا و768 زائراً، إذ قلصت إجراءات لكبح انتشار فيروس كورونا توافد السياح.

وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في أول ستة أشهر من العام 75.1% إلى 4.51 مليون.

إلى ذلك، تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مايو أيار بعد أن قالت فيتش إن البلاد لا تزال تواجه مخاطر تمويل خارجية، وإن دورة تيسيرها النقدي اقتربت من النهاية، وذلك بعد أن قفز التضخم بأكثر من المتوقع.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن التضخم قفز بأكثر من المتوقع إلى 12.5% على أساس سنوي في يونيو حزيران، ليزداد بعدا عن هدف البنك المركزي ويدفع المحللين إلى التنبؤ بأن زيادات في سعر الفائدة تلوح في الأفق.

وفي الأسبوع الماضي، علق البنك على غير المتوقع دورة تيسير مدتها عام تقريبا في مواجهة انخفاض بنسبة 13% لليرة هذا العام، وهو ما استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، والالتزامات الخارجية للبلاد المرتفعة نسبيا.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني فيتش إن هناك "احتمالات خفض كبيرة" لتوقعاتها بأن ميزان مدفوعات تركيا سيستقر في النصف الثاني من العام. وقالت "لا تزال الضغوط الخارجية نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية لتركيا".