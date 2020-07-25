معرض دبي للهليكوبتر يعلن موعده في يناير 2021

أعلنت "مجموعة دوموس"، الجهة المُنظِّمة لـ "معرض دبي للهليكوبتر"، تغيير موعد إقامة الحدث ليُصبح من 19 لغاية 21 يناير 2021 عوضاً عن موعده السابق في نوفمبر 2020.

ويُعتبر المعرض الذي يُقام مرةً واحدة كل عامين الحدث الأبرز لاستعراض تقنيات وابتكارات المروحيات والطائرات دون طيار والأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط الذي يجمع بين التقنيات ثلاثية الأبعاد وأساليب العرض التقليدية.

وقالت "مجموعة دوموس" إن قرار تأجيل هذا الحدث بعد تقييم الأوضاع الراهنة والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين وعددٍ من رواد هذا القطاع، بحسب صحيفة البيان.

وأضافت أنه وبرغم التوصل لاتفاقيات مع الشركات الراعية وحجز 70% من منصات وأجنحة العرض، نرى بأنَّ تأجيل هذا الحدث يصب في مصلحة الجميع وذلك سعياً لاستقطاب أكبر عددٍ ممكن من الحضور والمشاركين".