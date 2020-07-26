إعمار تفتتح منتجع "العنوان مراسي" في مطروح باستثمارات 218 مليون درهم

افتتحت إعمار مصر وإعمار للضيافة "العنوان مراسي منتجع الغولف" بمراسي سيدي عبد الرحمن على شاطئ البحر المتوسط في محافظة مطروح المصرية بقيمة استثمارات تصل إلى 950 مليون جنيه، أو ما يعادل 219 مليون درهم، وهو الفندق الثاني في سلسلة الفنادق التسعة المقرر أن تنفذها مجموعة إعمار للضيافة في منطقة مراسي.

وحضر الافتتاح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومحمد العبار، ممثلاً عن شركة إعمار العقارية، وجمال بن ثنية ممثلا عن شركة إعمار مصر، ونخبة من رجال السياحة والإعلام، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وقال محمد العبار ممثلاً عن شركة إعمار العقارية خلال الافتتاح، إن منطقة الساحل الشمالي وسيدي عبد الرحمن تحديداً لديها طبيعة متميزة ليست موجودة في أي مكان بالعالم، كما أنها منطقة كوزموبوليتان تندمج وتتناغم فيها ثقافات البحر المتوسط، والدولة المصرية بالفعل تقوم بالعديد من المشروعات العمرانية الضخمة في المنطقة التي ستجعلها قريباً جداً مركزاً عمرانياً سياحياً عالمياً، وبالتالي من الضروري توفير أماكن إقامة تكون على أعلى المعايير العالمية وتحمل بصمة الضيافة العربية المميزة.