الخطوط الكويتية تفتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل.

وقالت إن الوجهات هي دبي ولندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين وإسطنبول وبودروم وطرابزون.

وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها لإعادة التشغيل التدريجي للمطار، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي ستنطلق في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50%، والثالثة بنسبة 100%.