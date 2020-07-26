wego: ارتفاع حجوزات السياحة الداخلية السعودية 100%

قال المدير العام لشركة wego مأمون حميدان في مقابلة مع "العربية"، إن الحجوزات على منصة wego ارتفعت 100% في سوق السعودية في شهر يناير ويوليو الماضي.

وأضاف الحميدان أن معظم الحجوزات تستهدف الرحلات لفترة 4 أيام، موضحا أنه مع اقتراب عطلة العيد، تشهد الفنادق والمقاصد في الإمارات والسعودية حجوزات من السكان المحليين.

وذكر أن نسبة الارتفاع بلغت 65% في الحجوزات في المجمل في الإمارات وعدد من دول المنطقة.

وتوقع أن تتعافى سياحة الأعمال بشكل تدريجي وبشكل أسرع من السياحة الترفيهية، وستكون الرحلات الإقليمية والقصيرة الأبرز في الأشهر المقبلة.