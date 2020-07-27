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توي تلغي جميع الرحلات إلى البر الإسباني الرئيسي حتى 9 أغسطس

المصدر: لندن - رويترز
سياح في أوروبا
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قالت توي، أكبر مجموعة للسياحة والسفر في أوروبا، إنها قررت إلغاء جميع رحلات العطلات المتجهة إلى البر الرئيسي الإسباني حتى التاسع من أغسطس آب، في تحديث لإرشادات السفر صدر بعد أن فرضت بريطانيا الحجر الصحي على العائدين من هناك.

وقالت الشركة في بيان "توي بريطانيا اتخذت قرار إلغاء جميع رحلات العطلات إلى البر الرئيس الإسباني حتى التاسع من أغسطس آب 2020".

وأضاف البيان "ندرك كم يتطلع عملاؤنا لعطلاتهم في الخارج، وسيتسنى للبعض توفيق أوضاعه مع قيود الحجر الجديدة. وبالتالي فكل من يود السفر إلى جزر البليار وجزر الخالدات (الكناري) سيتمكن من ذلك كما هو مخطط له اعتبارا من الاثنين 27 يوليو تموز".

كلمات دالّة

#أوروبا, #سياحة, #كورونا
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