كورونا يمحو 300 مليون دولار من إيرادات السياحة المصرية

أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 300 مليون دولار وبنسبة 11.5% على أساس سنوي.

وأوضح تقرير حديث، عن أداء ميزان المدفوعات، أن إيرادات السياحة المصرية تراجعت إلى 2.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى مارس الماضي، مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الربع من 2019.

في المقابل، ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي حيث سجلت نحو 9.55 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 9.39 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

ووفق بيانات "المركزي المصري"، تراجع فائض ميزان السفر بمقدار 590.9 مليون دولار خلال التسعة أشهر ليسجل 6.7 مليار دولار (يوليو - مارس)، مقابل 7.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وهو ما أرجعه "المركزي المصري" إلى تجاوز الزيادة في مدفوعات السفر نظيرتها في إيرادات السياحة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع ت مدفوعات السفر بمقدار 753.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس لتسجل 2.8 مليار دولار.

وأمس، أعلنت وزارة السياحة المصرية، أنه منذ استئناف الحركة السياحية مطلع يوليو الجاري استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة أكثر من 26 ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا.

وأوضحت أن هناك عدداً كبيراً من الرحلات السياحية التي وصلت إلى محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر عادت إلى بلادها بعد انتهاء برامجهم السياحية واستمتاعهم بشواطئ مصر الخلابة وجوها الدافئ والمشمس، وذلك دون رصد أية حالة إصابة.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت استئناف رحلاتها الدولية وحركة السياحة بعد قرار الحكومة بفتح حركة الطيران للسفر ووصول الرحلات الدولية ابتداءً من شهر يوليو الحالي.