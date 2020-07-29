الحكومة المصرية تدرس ضم السياحة الداخلية لمبادرة تحفيز الاستهلاك

قال مصدر مطلع، إن الحكومة المصرية تدرس إمكانية إدراج برامج السياحة الداخلية للاستفادة من مبادرة كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكون بخصومات وبالتقسيط وتسهيلات بنكية.

وأطلقت الحكومة "مبادرة مايغلاش عليك" منذ أيام، وتستهدف تحفيز الاستهلاك المحلي الذي تأثر نتيجة لتداعيات فيروس كورونا.

وقال المصدر إن الحكومة مرجح أن تنظر لدمج السياحة الداخلية بما في ذلك النقل والطيران للمبادرة، وفقا لجريدة المال.

ومبادرة "مايغلاش عليك" تتضمن خصومات على السلع والمنتجات ودعما يصل إلى 1000 جنيه لأصحاب البطاقات التموينية، إلى جانب السداد بأقسام بفوائد منخضة.

وتتضمن المبادرة إتاحة القروض وتبدأ من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه بغرض شراء السلع.