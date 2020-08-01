الكويت تحظر السفر لعدد من الدول.. بينها مصر والعراق ولبنان

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية حظر الطيران التجاري إلى عدة دول، من بينها مصر ولبنان والعراق وإيران.

- سوريا - اسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - اندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونج - ايطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو ) حتى اشعار آخر .

انتهى



(2/2) pic.twitter.com/JHw3YBl8wB — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) August 1, 2020

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية على حسابها في تويتر: بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظراً للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من وإلى الدول التالية: الهند - إيران - الصين - البرازيل - كولومبيا - أرمينيا - بنغلاديش - الفلبين -سوريا - إسبانيا - سنغافورة - البوسنة والهرسك - سيرلانكا - نيبال - العراق - المكسيك - إندونيسيا - تشيلي - باكستان - مصر - لبنان - هونغ كونغ - إيطاليا - مقدونيا الشمالية - مولدوفا - بنما - بيرو - صربيا - مونتنيغرو - جمهورية الدومنيكان - كوسوفو.

يأتي هذا بالتزامن مع عزم الكويت استئناف حركة السفر في مطار الكويت الدولي بشكل تدريجي الشهر الحالي وفق الاشتراطات الصحية المتبعة بشأن فيروس كورونا.

وأكدت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عدم استثناء أي مسافر عبر مطار الكويت الدولي من ضرورة الحصول على شهادة الـ PCR لدخول دولة الكويت.

وستشمل الرحلات التجارية في مطار الكويت، عودة المقيمين والخليجيين أيضا، كما أن أي مقيم لديه إقامة سارية المفعول ستمكنه من العودة، إضافة إلى الخليجيين ممن لديهم ارتباطات وظيفية في الكويت.

وبشأن التدابير الصحية الواجب توفرها بالنسبة للراغبين في العودة، فإن أهمها الحصول على شهادة صحية معتمدة "pcr" تؤكد سلبية نتائج فحوصات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إضافة إلى التسجيل في منصة "شلونك" قبل ركوب الطائرة، وتوقيع تعهد بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة سواء بالحجر المنزلي أو في المؤسسات، وقياس درجة حرارة قبل صعود الطائرة وعند الوصول.

واعتمدت الكويت عدة متطلبات لإعادة التشغيل التجاري منها اعتماد تطبيق (كويت - مسافر) لتسهيل إجراءات السفر وإصدار كافة الاشتراطات وإجراءات العمل الخاصة لكل الجهات الحكومية وشركات الطيران.

وقامت الكويت بتنفيذ متطلبات البروتوكول الصحي في شأن تجهيز مراكز للفحص في مباني المطار كما تم اعتماد سياسة حقوق النقل الجوي «المقيد» مع سلطات الطيران المدني بالدول الراغبة في التشغيل لمطار الكويت.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم السبت شفاء 593 إصابة من مرض كورونا المستجد (كوفید 19) خلال الـ24 ساعة الماضیة لیبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافین من المرض في دولة الكویت 58525 حالة.

وذكرت الوزارة في بیان نقلته وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیةاللازمة والخطوات المتبعة بھذا الشأن.