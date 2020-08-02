تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا بسبب كورونا

🔴 تنويه 🔴

تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين للمسافرين الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول ،وما يخص عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سيتم عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين . pic.twitter.com/tZnTT7Ecgl — سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 2, 2020

أعلنت سلطة الطيران العراقية، تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بكورونا.

وقالت سلطة الطيران المدني العراقي في تغريدات على تويتر: نبين للمسافرين بأن سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول سبتمبر.

وذكرت أنه فيما يخص عودة العراقيين من تركيا إلى العراق ستجري عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين.

وكانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئنأف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

وجاء ذلك القرار استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية التي اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المطارات العراقية.

ونشرت سلطة الطيران المدني دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في المطارات، والتي تتبع الدليل الاسترشادي الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (lCAO).

وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وفحص فيروس كورونا pcr وغيرها من الاشتراطات التي تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.