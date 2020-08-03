"الإماراتية" تشغل طائراتها A380 إلى غوانزو في 8 أغسطس

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تشغل طائرتها إيرباص A380 إلى غوانزو ( هي من أهم الوجهات التجارية والسياحية في الصين) اعتباراً من 8 أغسطس/آب الجاري.

كما استأنفت هذا الأسبوع تشغيل الطائرة العملاقة لخدمة رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وأمستردام، وذلك للمرة الأولى منذ توقفها في مارس/آذار الماضي، بحسب بيان صحافي.

Emirates to deploy its flagship @Airbus A380 to Guangzhou from 8 August. Emirates has also resumed A380 services to Amsterdam @Schiphol and Cairo this week, along with a second daily A380 flight to London @HeathrowAirport. https://t.co/uvfB4aLvO9 #FlyEmiratesFlyBetter pic.twitter.com/DuqI2Bfkks — Emirates Airline (@emirates) August 3, 2020

وتوفر الناقلة حالياً رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقين إلى أمستردام، و4 رحلات أسبوعياً إلى القاهرة.

كما أضافت طيران الإمارات رحلة يومية ثانية بطائرة A380 إلى لندن هيثرو لتلبية الطلب وتوفير خيارات أوسع للعملاء.

وبذلك تكون طيران الإمارات قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى 5 محطات، بما فيها باريس، وسوف تواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية.