نسبة شبه معدومة من السياح في هذه الدولة بسبب كورونا!

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الاثنين، تراجع عدد السياح الأجانب القادمين إلى إسبانيا 98% على أساس سنوي في يونيو حزيران، في ظل استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا العالمية.



وعلى مدى الأشهر الستة الأولى من السنة، زار نحو 10.8 مليون سائح أجنبي إسبانيا، بانخفاض حوالي 72% عن الفترة ذاتها من 2019، حسبما ذكره معهد الإحصاءات الوطني.

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وكانت الحكومة الإسبانية، قد أعلنت أن الحجر الصحي الذي فرض على السياح الأجانب في إسبانيا تم رفعه في الأول من تموز/يوليو، وذلك بعد يومين من إعلانها أنها ستعيد فتح حدودها أمام السياحة الدولية في تموز/يوليو.

وبهدف تجنب استيراد إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الرفع التدريجي لتدابير الإغلاق، فرضت الحكومة الإسبانية منذ 15 أيار/مايو حجرا صحيا لأربعة عشر يوما على جميع الإسبان والأجانب الذين يدخلون البلاد.

وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا.

في حين أعلنت إيطاليا إعادة فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في الثالث من حزيران/يونيو.