من بينها الرياض.. 3 وجهات جديدة لـ"الاتحاد" مطلع سبتمبر

تعتزم "الاتحاد للطيران" تسيير رحلات من وإلى عمَّان والرياض وباكو اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم، وذلك مع استمرار الناقلة الوطنية بإضافة المزيد من الوجهات إلى شبكة وجهتها في أعقاب رفع الحظر الجزئي على السفر الدولي من قبل السلطات المعنية.

وبحسب الناقلة هناك 18 وجهة جديدة خلال أغسطس الجاري منها 4 وجهات انطلقت بالفعل من مطلع الشهر وهي: روما والدار البيضاء وسيشيل وواشنطن العاصمة، وسيكون هناك 14 وجهة جديدة اعتباراً من 16 أغسطس بواقع 9 وجهات في شبه القارة الهندية تشمل أحمد آباد وتشيناي وحيدر آباد وبنغالورو وكلكتا وكوتشي وكوزيكود ومومباي وثيروفانانثابورام، وفى أوروبا ستسير إلى موسكو وإسطنبول، وفى الشرق الوسط وأفريقيا كل من مسقط والرباط.

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وأوضحت الناقلة أن المسافر الذي حجز رحلته قبل 31 أغسطس للسفر في أي وقتٍ حتى 30 نوفمبر 2020، فيمكنه تغيير رحلته مجاناً، والاحتفاظ بقيمتها للاستخدام لاحقاً مع رصيد الاتحاد، حيث سيتم مكافأته بما يصل إلى 400 دولار وما يصل إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، ويمكنه السفر في أي وقتٍ قبل 31 أكتوبر 2021.

وأكدت أنه اعتباراً من مطلع الشهر الجاري فإن المسافر من مطار عالمي خارج أبوظبي إلى أي وجهة تابعة لشركة الاتحاد للطيران، فمن الضروري إجراء فحص كوفيد-19 "بي سي آر" قبل السفر، بينما إذا كانت أبوظبي هي وجهة المسافر النهائية، فيجب أن يكون لديه أيضاً موافقة الهيئة الاتّحادية للهويّة والجنسيّة حيث لن يسمح له بالصعود على متن الطائرة من دونها.

كما يحتاج المسافر لإجراء الفحص إذا كان مسافراً من أبوظبي إلى أي دولة ضمن الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا والمملكة المتحدة، ولن يُسمح له بالسفر إلا إذا كان لديه نتيجة فحص سلبية صادرة عن عيادة معتمدة في غضون 96 ساعة من الوصول إلى أبوظبي أو مغادرتها