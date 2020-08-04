"العربية للطيران أبوظبي" تسيّر رحلات مباشرة إلى كابول ودكا

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي" أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي إضافة وجهتين جديدتين إلى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة انطلاقاً من أبوظبي إلى مدينتي كابول في أفغانستان، ودكا في بنغلاديش ابتداء من 7 أغسطس الجاري.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي" ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتوافق مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة.

وتأتي استكمالا للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" عملياتها في يوليو 2020 برحلات مباشرة بين أبوظبي والإسكندرية وسوهاج في مصر.

وفي 14 يوليو الماضي، دشنت "العربية للطيران أبوظبي"، عملياتها التشغيلية رسمياً بتسيير رحلتها الأولى إلى الإسكندرية بمصر، وستقلع الرحلة الثانية من العاصمة الإماراتية إلى سوهاج بصعيد مصر في 15 يوليو الماضي.

وبدأت "العربية للطيران أبوظبي" رحلاتها بطائرتين من طراز أيرباص A320 انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وتقدم لمسافريها تجربة السفر ذاتها التي توفرها "العربية للطيران" من مقرها في إمارة الشارقة والمتميزة بالقيمة المضافة.