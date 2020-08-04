4 تغييرات لإعادة طائرات بوينغ ماكس للسماء

اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) أربعة تغييرات رئيسية في التصميم على طائرة Boeing 737 Max المحاصرة على أراضي مطارات العالم، من أجل معالجة مشكلات السلامة التي أدت إلى حظر تحليقها لمدة 17 شهرًا تقريبًا بعد حادثين مميتين تسببا في مقتل 346 شخصًا.

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وقالت الهيئة التنظيمية إنها تقترح توجيهًا جديدًا لجدارة الطيران (AD) يسمح للطائرة بالعودة مرة أخرى إلى الخدمة.

ويتضمن الإعلان مقترحات من شأنها تعزيز سلامة الطائرة وكذلك قدرة طاقم قمرة القيادة على التعامل مع القضايا المحتملة، بحسب موقع flightglobal.

وعلى الرغم من أن FAA أكملت ثلاثة أيام من اختبارات الطيران في 1 يوليو الماضي، لا يوجد حتى الآن أي مؤشرات على موعد استئناف تحليق الطائرة مرة أخرى.

كانت رحلات إعادة التأهيل بالطائرة معلماً هاماً في عملية إعادة الطائرة المنكوبة، ولكن لا تزال هناك خطوات عديدة مطلوبة.

وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية أن "هذا الإعلان المقترح سيتطلب تثبيت برنامج كمبيوتر جديدا للتحكم في الطيران، ومراجعة دليل رحلة الطائرة الحالي لدمج إجراءات طاقم الرحلة الجديدة والمعدلة، وتثبيت برنامج نظام عرض ماكس الجديد وتغيير تركيبات في هذا البرنامج.

ويهدف برنامج التحكم في الطيران الجديد إلى منع التنشيط الخاطئ لنظام زيادة خصائص المناورة في الطائرة (MCAS) ، والذي تم تحديده على أنه السبب الرئيسي للحادثين، في أكتوبر 2018 ومارس 2019.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مراجعات أدلة الطيران وتنبيهات الطيارين لضمان قدرة الطاقم على التعرف على الزاوية المحتملة لفشل مستشعر الاستجابة للاضطرابات بشكل صحيح - وهي جزء رئيسي من المعدات لنظام MCAS.

وتقول إدارة الطيران الفيدرالية إن نقطة التصميم النهائية، التي تغير مسار تركيبات برنامج التحكم بخصائص المناورة.

وقد فتحت الوكالة باب تلقي الاقتراحات على التعديلات لمدة 45 يومًا.

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وإضافة إلى التغييرات الأربعة، يتضمن إعلان إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) شرطًا بأن يقوم المشغلون بإجراء اختبار لنظام استشعار زاوية المستشعر وإجراء رحلة جاهزية للتشغيل قبل إعادة كل طائرة إلى الخدمة.

وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية أن هذا الإعلان سيؤثر على 73 طائرة مسجلة في الولايات المتحدة تكلف المشغلين ما مجموعه حوالي مليون دولار تقريبًا (باستثناء تكلفة رحلة الاستعداد التشغيلي).

وتقول إدارة الطيران إن من المتوقع أن يكون الإصلاح الأكثر تكلفة هو أسلاك التثبيت للبرنامج المسبب للخلل. ويجب على بوينغ إجراء التغييرات على الطائرة التي لم تكن قد سلمتها بعد.

وفقًا لبيانات أساطيل Cirium ، فإن أكبر مشغلي الولايات المتحدة لـ 737 Max هم American Airlines و United Airlines و Southwest Airlines.

ولا يتضمن إشعار وضع القواعد المقترحة المتطلبات المقترحة للتدريب التجريبي، والتي سيتم نشرها في وقت لاحق.

وتقول الوكالة: "سيتم تقييم التدريب التجريبي من قبل مجلس تقييم العمليات المشتركة (JOEB) ومجلس تقييس الطيران (FAB) التابع لإدارة الطيران الفيدرالية".

وكتبت FAA في مراجعتها الأولية لعودة Boeing 737 Max إلى الخدمة، المنشورة أيضًا في 31 يوليو: "من خلال عملية شفافة وشاملة قررت إدارة الطيران الفدرالية مبدئياً أن التغييرات المقترحة من بوينغ على تصميم 737 ماكس وإجراءات طاقم الطائرة وإجراءات الصيانة تخفف بشكل فعال من مشكلات السلامة المتعلقة بالطائرة التي ساهمت في الحوادث".

في أوائل شهر يوليو، أصدرت هيئة رقابية تابعة للحكومة الأميركية تقريرًا لاذعًا انتقد بوينغ لتضليلها المنظمين وعرقلة معلومات عن برنامج المناورة MCAS عن عمد أثناء عملية التصديق على الطائرة.

في الأسبوع الماضي ، أبلغت بوينغ المستثمرين أنها تعتزم تسليم أغلبية مخزونها من الطائرات 737 ماكس التي يبلغ قوامها 450 طائرة خلال عام واحد من استئناف عمليات تسليم الطائرة التي لا تزال قائمة.

قامت بوينغ بتجميع تلك الطائرات لأنها واصلت تصنيع ماكس خلال معظم عام 2019 على الرغم من عدم قدرتها على تسليم الطائرات بسبب حظر الطيران المفروض على هذا الطراز في جميع أنحاء العالم.