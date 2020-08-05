الأردن يكشف سبب تأجيل فتح الرحلات الجوية المنتظمة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، أن هناك تطوّرات عالميّة وإقليميّة مقلقة جداً فيما يتعلّق بالحالة الوبائيّة، وهذا ما دفعنا أمس لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة في مطار الملكة علياء الدولي.

هناك تطوّرات عالميّة وإقليميّة مقلقة جداً فيما يتعلّق بالحالة الوبائيّة، ونشاهد يوميّاً ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات والوفيات، وهذا يتطلّب منّا تشديد الإجراءات مجدّداً؛ لتفادي أي انتكاسة محليّة – لا قدّر الله – وهذا ما دفعنا أمس لإرجاء تسيير الرحلات الجويّة المنتظمة. — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) August 5, 2020

ونبه العضايلة بتغريدات في تويتر، الأربعاء، إلى ما يشهده العالم يومياً من ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، وهذا يتطلّب منّا تشديد الإجراءات مجدّداً؛ لتفادي أي انتكاسة محليّة.

وسجل الأردن إجمالا 1218 حالة إصابة و11 وفاة، وهي حصيلة أقل بكثير من المسجلة في العديد من دول الشرق الأوسط الأخرى.

وقال العضايلة إن المطار سيستمر، مع ذلك، في العمل لاستقبال رحلات العودة التي يتم ترتيبها لمواطنيه في الخليج وأوروبا وكذلك لرحلات مغادرة الأجانب المقيمين في الأردن الذين يرغبون في السفر.

وأدى إغلاق مطار الملكة علياء الدولي، وهو مركز إقليمي رئيسي يتعامل عادة مع نحو 9 ملايين مسافر سنويا، إلى تفاقم الضرر الاقتصادي الذي ألحقته الجائحة بالاقتصاد الأردني.

كما أن السياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في المملكة وكانت تتمتع بطفرة غير مسبوقة قبل الجائحة.