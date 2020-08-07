%19 نمو السعة المقعدية لمطار دبي في أغسطس

ارتفعت السعة المقعدية للرحلات الجوية المجدولة في مطار دبي الدولي خلال أغسطس/آب 2020 بنسبة 18.9% مقارنة مع يوليو/تموز الماضي، وذلك وفقاً لتقرير مؤسسة "أوه إيه جي" المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وأظهر التقرير الشهري الذي يقيس السعة المقعدية ورحلات الطيران أن السعة المقعدية في مطار دبي الدولي تصل إلى 1.41 مليون، بنمو بنسبة 18.9% خلال أغسطس، مقارنة مع يوليو.

ويشهد مطار دبي الدولي زيادة تدريجية في أعداد شركات الطيران التي تخدم المطار، بالإضافة إلى التوسع التدريجي لوجهات طيران الإمارات وفلاي دبي، مما يمنح المطار تعافياً تدريجياً .

وأشار التقرير إلى أنه من المقرر أن يشهد أكبر 20 مطاراً زيادة في السعة المقعدية هذا الشهر، مقارنة مع يوليو، كما شهد مطار بكين أكبر زيادة هذا الشهر، مع زيادة المقاعد بنسبة تزيد على 50% في أغسطس مقارنة بيوليو.