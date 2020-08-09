عشتار.. 82 فيلا سياحية راقية بالعلا السعودية

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، انطلاق أعمال مشروع توسعة منتجع عشار، بالشراكة مع إحدى مجموعة فنادق للعمل على تطوير وإدارة المرافق السياحية المتميزة وذات الطابع البيئي والطبيعي.

وتأتي الاتفاقية كجزء من استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير العلا كوجهة سياحية مميزة يستمتع زوارها بما تقدمه من طبيعة خلابة وثقافة وتراث عريقين.

وسيعمل قطاع الفنادق والسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا على توسعة منتجع عشار الذي ستتولى إدارته علامة بنيان تري الفندقية العالمية.

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وستشمل التوسعة إضافة 47 فيلا جديدة إلى 35 فيلا موجودة حالياً بأحجام متفاوتة بما يناسب مختلف المتطلبات للأفراد والعوائل، ليوفر للزوار ما مجموعه 82 فيلا راقية، على أن يتم تطوير الموقع وتشييد الفلل الجديدة باعتماد تصاميم تتميز بالأناقة والأصالة حسب مواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية البيئة.

كما يمنح المنتجع لضيوفه تجربة فريدة، بحيث يستمتعون بالمناظر الجميلة للوادي وبدمج بين الأناقة والبيئة البرية والطبيعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن هذه الشراكة تبرز أهمية العلا كوجهة سياحية ذات قدرة على جذب أقطاب عالمية للاستثمار في العلا بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم بتحقيق رؤية العلا التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 2019، وبمتابعة وإشراف من سمو محافظ الهيئة الملكية للعلا.

وبين أن الهيئة تعمل على خطة طويلة الأمد لتطوير العلا لتستضيف مليوني زائر سنويًا بحلول عام 2035، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر بتعزيز الاقتصاد ويسهم بإيجاد 38000 وظيفة جديدة، حيث سيُعلن قريباً عن سلسلة من المشروعات والاستثمارات التي تشمل 15 مشروعاً جديداً لتطوير قطاع الضيافة والبنية التحتية السياحية في المحافظة.

وأكد المدني الالتزام بالعمل مع أفضل مشغلي الفنادق ومطوريها على مستوى العالم لإنجاز هذه المشروعات التي تمثل امتدادًا للإرث الثقافي وتعزيز طبيعة المنطقة الخلابة، بهدف تطوير العلا، وضمان التطوير البشري والحضري للمنطقة عبر توفير فرص عمل جديدة وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية لتمكينها من بناء مستقبل العلا.

فيما قال الرئيس التنفيذي لأكور سيباستيان بازين: "تماشياً مع التزامنا بتنمية مجموعة أكور ومنتجاتها الفريدة في المملكة العربية السعودية وكواحدة من أولى مجموعات الضيافة العالمية التي تبدأ العمل في المملكة، نحن فخورون للغاية بالمشاركة في تطوير محافظة العلا، والاحتفاء بتراث وثقافة المملكة. نحن متحمسون للعمل مع شركائنا علامة بانيان تري وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات في منتجع عشار".

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من جهته أبان رئيس قطاع الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا بندر الحربي، أن منتجع عشار يشكل جزءًا من استراتيجية الهيئة لإنشاء وجهة راقية تقدم تجارب لا تنسى على مدار العام وتُرسي معايير الضيافة الأصيلة.

وأوضح أن الهدف من ذلك إيجاد تجربة متميزة تجمع بين برامج الفعاليات والمهرجانات المميز الذي نقدمه ومجموعة التجارب السياحية التي تقدم للزوار متعة الاستمتاع بالطبيعة والفنون والتراث كجزء من البيئة الحيّة، حيث يضم وادي عشار قاعة مرايا التي استضافت مؤتمر الحجر الأول للحائزين على جائزة نوبل، إضافة إلى عدد من الحفلات الموسيقية لكبار الفنانين من حول العالم، مما سيلبي احتياجات السيّاح الباحثين عن مشهد تاريخي وثقافي يوفر لهم فرصة الاستمتاع بالطبيعة والاستجمام.

مما يذكر أن الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية لمحافظة العلا القائمة على التنمية المستدامة تنطلق من 12 مبدأ استراتيجياً ينبثق من ميثاق الهيئة؛ وتقوم هذه المبادئ على الحفاظ على تعزيز السياحة رفيعة المستوى مع الحفاظ على المشهد الطبيعي والسلامة البيئية في العلا وتوفير الفرص التنموية للمجتمع.