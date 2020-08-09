رئيس كينيا متوجهاً للسياح: يمكنكم السفر والتنقل

شجع الرئيس الكيني أوهور كينياتا، السبت، السياح على العودة إلى كينيا ، مؤكدا أن بلاده آمنة واقتصادها مفتوح رغم أن الاصابات بكوفيد-19 ازدادت 3 أضعاف في البلاد في تموز/يوليو.

وأعلن كينياتا في بيان متوجها إلى السياح الكينيين والأجانب "يمكنكم السفر والتنقل".

واستأنفت كينيا رحلاتها الدولية في الأول من آب/أغسطس في إطار الرفع التدريجي للتدابير للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "السلامة ليست فقط من مسؤولية الحكومة. انه خيار شخصي" مذكرا بأن على كل فرد اتباع الاجراءات الوقائية تفاديا لانتشار الوباء.

وسجلت كينيا 699 إصابة جديدة بكوفيد-19 السبت ما يرفع إلى 25837 عدد الإصابات و418 الوفيات.

ومطلع تموز/يوليو سمح كينياتا بالدخول والخروج من نيروبي ومومباسا أكبر مدينتين في البلاد وأبرز بؤرتين للوباء.

وجاء تخفيف التدابير بعد الضغوط الكبيرة من القطاع الخاص لإعادة تحريك الاقتصاد.

وإيرادات السياحة مصدر مهم لهذا البلد في شرق أفريقيا، وتأثر القطاع كثيرا جراء اغلاق الحدود وقيود السفر.

وخسر القطاع 750 مليون دولار هذه السنة أي نصف مجمل إيرادات 2019 وفقا لتقديرات وزارة السياحة الكينية.