أكور الفندقية تطور وتشغل منتجعاً سياحياً بـ"العلا" السعودية

قالت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إن المملكة اتفقت مع Accor، وهي أكبر مجموعة فندقية في أوروبا، على أن تقوم المجموعة بتوسعة وتشغيل منتجع في مشروع العلا السياحي الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار في المنطقة التي تقع بشمال غرب السعودية.

وأضافت الهيئة أنها بدأت أعمال توسعة منتجع وادي عشار بالشراكة مع أكور تحت اسم العلامة التجارية Banyan Tree بإضافة 47 وحدة جديدة لتبلغ طاقة المنتجع 82 فيلا، بالإضافة إلى منتجع صحي ومطاعم.

وتأتي الاتفاقية كجزء من استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تطوير العلا كوجهة سياحية مميزة يستمتع زوارها بما تقدمه من طبيعة خلابة وثقافة وتراث عريقين.

موضوع يهمك أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية، انطلاق أعمال مشروع توسعة منتجع عشار، بالشراكة مع إحدى مجموعة فنادق للعمل... عشتار.. 82 فيلا سياحية راقية بالعلا السعودية سياحة وسفر

وسيعمل قطاع الفنادق والسياحة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا على توسعة منتجع عشار الذي ستتولى إدارته علامة بنيان تري الفندقية العالمية.

وستشمل التوسعة إضافة 47 فيلا جديدة إلى 35 فيلا موجودة حالياً بأحجام متفاوتة بما يناسب مختلف المتطلبات للأفراد والعوائل، ليوفر للزوار ما مجموعه 82 فيلا راقية، على أن يتم تطوير الموقع وتشييد الفلل الجديدة باعتماد تصاميم تتميز بالأناقة والأصالة حسب مواصفات عالمية تتناسب مع خصوصية البيئة.

كما يمنح المنتجع لضيوفه تجربة فريدة، بحيث يستمتعون بالمناظر الجميلة للوادي وبدمج بين الأناقة والبيئة البرية والطبيعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، أن هذه الشراكة تبرز أهمية العلا كوجهة سياحية ذات قدرة على جذب أقطاب عالمية للاستثمار في العلا بما يعزز التنوع الاقتصادي ويسهم بتحقيق رؤية العلا التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا في 2019، وبمتابعة وإشراف من سمو محافظ الهيئة الملكية للعلا.

وبين أن الهيئة تعمل على خطة طويلة الأمد لتطوير العلا لتستضيف مليوني زائر سنويًا بحلول عام 2035، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر بتعزيز الاقتصاد ويسهم بإيجاد 38000 وظيفة جديدة، حيث سيُعلن قريباً عن سلسلة من المشروعات والاستثمارات التي تشمل 15 مشروعاً جديداً لتطوير قطاع الضيافة والبنية التحتية السياحية في المحافظة.