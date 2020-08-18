رحلات خاصة مع الاتحاد للطيران لهذه الوجهات

ذكرت وكالة رويترز أن الاتحاد للطيران ستسير سلسلة رحلات الركاب الخاصة من أبوظبي إلى بنغالورو ودلهي ومومباي اعتبارا من 21 أغسطس.

وأعلنت الاتحاد للطيران عن تعزيز شراكتها مع "أكسيسريل" - أكبر مزود لخدمات حجز القطار والطائرة في العالم - ما يسمح للشركة بالاستفادة من خبرة أكسيسريل وللمتعاملين معها بحجز تذاكر القطار والحافلة في أوروبا من ضمن تذكرة السفر باستخدام موقع الشركة الإلكتروني أو عبر وكالات السفر.

ويمكن لضيوف الاتحاد للطيران حجز تذاكر القطارات التي تشغلها شركات قطارات أوروبية مختلفة باستخدام رمز الاتحاد "EY" بما فيها سبع طرق للقطارات على شبكة "دوتش بان" الألمانية من مطار فرانكفورت الرئيسي.

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وتم تعزيز الشراكة مع أكسيسريل لتضم المملكة المتحدة و16 وجهة من مطار لندن هيثرو على سكة الحديد الغربية الكبرى، وإلى 28 مدينة في إيطاليا مع شركة "ترين" إيطاليا، مشغل القطارات الأول في البلاد وذلك بعد الحصول على الموافقة الحكومية المطلوبة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

كما ستضمن الشراكة المعّززة خدمات حافلات بين المدن في المملكة المتحدة مع شركة ناشونال إكسبرس إلى 28 مدينة وبلدة رئيسية في بريطانيا من مطار لندن هيثرو، و5 مدن من مطار مانشستر.

وقال نائب الرئيس لشؤون التحالفات والشراكات في الاتحاد للطيران علي صالح، إن الشراكة من شأنها توفير خدمات نقل ملائمة بالقطار أو بالحافلات إلى عدد من بوابات الاتحاد للطيران الرئيسية في أوروبا، وتسمح لضيوف الشركة ببدء رحلتهم مع الاتحاد من عدة نقاط محلية، وجميعها بحجز رحلة وتذكرة سفر واحدة".

وكانت الاتحاد للطيران أقامت شراكة مماثلة مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية لتقدم خدمات المشاركة بالرمز إلى 20 وجهة فرنسية من مطار باريس شارل ديغول.