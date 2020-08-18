"رايان إير" تخفض طاقتها الاستيعابية لشهرين بسبب كورونا

قامت شركة الطيران الأيرلندية منخفض التكلفة "رايان اير"، بخفض طاقتها الاستيعابية لشهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين بعد ضعف الطلب، بينما تدرس شركات النقل الجوي الأخرى اتخاذ إجراءات مماثلة لخفض الطاقة الاستيعابية، بعد أن سجلت أوروبا ارتفاعا في أعداد حالات الاصابة الجديدة بالفيروس.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء يوم أمس الاثنين، بأن "إيزي جيت" من بين شركات الطيران الأخرى التي تبحث اتخاذ إجراءات مماثلة، وذلك بعد أن أدى فرض قيود جديدة على السفر إلى قيام الراغبين في السفر بتأجيل حجوزاتهم الخاصة بعطلات أواخر الصيف، بحسب ما قالته مصادر معنية بالأمر.

وكان قد تم الأسبوع الماضي إضافة فرنسا وهولندا إلى قائمة الحجر الصحي الاجباري الخاصة ببريطانيا، وتخشى شركات الطيران من أن يعاد فرض القيود على اليونان وتركيا في ظل تزايد عدد الحالات، بحسب ما قالته المصادر التي طلبت عدم ذكر الكشف عن هويتها لأن المناقشات تعتبر أولية.