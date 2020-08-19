عودة المقيمين لهذا البلد الخليجي تُنعش الطيران رغم كورونا

توقعت المجلة البريطانية "ميد" أن تؤدي عودة المقيمين إلى الإمارات خلال الأسابيع المقبلة إلى التعجيل بتعافي الطيران في الدولة، وذلك بعد أن عانى القطاع محلياً وعالمياً بسبب تداعيات "كورونا" في أنحاء العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد تقرير "ميد" أنه من المتوقع ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ على رحلات العودة إلى الإمارات الأسابيع المقبلة مع توالي رفع القيود على حركة الطيران في الدول التي ينتمي إليها المقيمون، والذين ظلت أعداد كبيرة منهم عالقة مع إغلاق الأجواء، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وأشار إلى تقديرات حكومة الإمارات بأن 200.000 ألف مقيم بالدولة على الأقل يحملون تأشيرات إقامة سارية كانوا عالقين خارج الدولة منذ تفشي الجائحة وحتى 11 يونيو.

بالمقلب الآخر، حلّت دبي في المرتبة الثالثة في قائمة أكثر المدن تطوراً في المنظومة السياحية على مدار العشرين عاماً الماضية، أصدرتها شركة " Tourlane " وضمت 20 مدينة.

وأوضح التقرير أن دبي شهدت زيادة كبيرة في عدد الزوّار بين عام 2000 وحتى الوقت الحاضر، في وقت اكتسبت فيه شعبية متزايدة في القرن الحادي والعشرين بفضل السفر الجوي المريح ومناطق الجذب الجديدة، وتحسين تدابير السلامة، وتدفق المسافرين المغامرين.

وبحسب خبراء شركة السفر الألمانية فإن عدد الزوار القادمين إلى دبي ارتفع 625% خلال عقدين من الزمن.

وسلّط تقرير "تورلان" الضوء على عدد من إنجازات دبي في الإطار الزمني ومنها افتتاح برج خليفة عام 2010 وافتتاح دبي مول في العام 2008، وهو الآن المبنى الأكثر زيارة على وجه الأرض، باستقطاب 54 مليون زائر سنوياً، وبالمثل سلط الضوء على مطار دبي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، حيث استقبل أكثر من 80 مليون شخص في 2018، وتم جمع نتائج مماثلة لعام 2019.