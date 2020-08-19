مصر تلزم جميع القادمين بفحص كورونا

قرر مجلس الوزراء المصري، إلزام جميع المسافرين القادمين إلى مصر من الخارج بفحص كورونا المسمى PCR اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر 2020.

وسمحت مصر بعودة صلاة الجمعة في المساجد الكبرى التي ستحددها وزارة الأوقاف وفق ضوابط معينة اعتبارا من 28 أغسطس الحالي.

موضوع يهمك أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الطلب العالمي على النفط سيتعافى إلى 97% من مستواه قبل الأزمة في... وزير الطاقة السعودي: الطلب العالمي على النفط سيتعافى لـ97% اقتصاد

وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، في مؤتمر صحفي الأربعاء استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة، وذلك لحين إشعار آخر.

كما تم اتخاذ قرار آخر بالسماح بتطبيق نفس المعايير التى يتم تطبيقها حالياً في المطاعم على الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات التي لها أسوار ويكون دخولها بتذاكر، مثل حدائق الحيوان أو حديقة المنتزه في مدينة الإسكندرية، أو الملاهي وغيرها من الأماكن المفتوحة، حيث سيتم السماح بدخول أعداد محددة من المترددين على مدار اليوم، وبنفس الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأعلن مدبولي مراجعة موقف الأدوية والمستلزمات الطبية وتم التأكيد على الاستمرار في توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية خلال المرحلة المقبلة، إضافة لاتخاذ قرارات فيما يخص توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، لكي تكون متاحة في كل المنافذ الطبية لمن يريد أخذها، لكونها مفيدة لفئات محددة من المواطنين المصريين.

وأكد استعراض ما وصل إليه إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تتابع كل ما يعلن عنه في هذا الشأن، وتم اتخاذ القرار أنه بمجرد ما سيكون هناك إنتاج حقيقي للقاحات يتم اعتمادها على مستوى العالم، فستكون الحكومة المصرية جاهزة لشراء وإتاحة أكبر حجم من هذه اللقاحات.