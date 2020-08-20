طيران الإمارات ستسافر إلى جميع وجهاتها في هذا الموعد

ذكرت مجموعة طيران الإمارات أنها تعمل على إعادة خدمة مئة في المئة من وجهاتها بحلول صيف العام المقبل.

تأتي هذه التصريحات المتفائلة بعد توقعات سابقة بأن تستغرق الشركة مدة بين عامين وثلاثة لإعادة كامل وجهاتها، في وقت تضاعف عدد الركاب على متن الناقلة في الشهر الحالي.

واستعادت الشركة خدماتها إلى عدد من وجهاتها البالغ مجموعها 175 وجهة كانت تخدمها قبل جائحة كورونا.

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وتشغل "طيران الإمارات" رحلاتها إلى 72 وجهة عالمية حالياً، ترتفع إلى 75 وجهة في سبتمبر المقبل، بعد إضافة وجهات هيوستن (23 أغسطس)، وبيرمنغهام (اعتباراً من الأول من سبتمبر)، فضلاً عن وارسو اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل.

وقالت شركة "طيران الإمارات"، إن "عدد المحطات - بعد وصولها إلى 70 وجهة - أصبح يزيد على نصف عدد المدن التي كانت تخدمها قبل جائحة (كوفيد-19)، حيث تواصل الناقلة توسيع عملياتها تدريجياً، مع المحافظة على صحة وسلامة متعامليها وأطقمها كأولوية قصوى".