منظمة السياحة العالمية تطلق هذه الدعوة من مصر

دعا الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشيفيلي، كل شعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بالمدن السياحية الشاطئية المختلفة بها، لما تمتلكه من شواطئ خلابة.

وأوضح خلال زيارته لمدينة الغردقة، أنه باستئناف برامج السياحة الثقافية بداية من مطلع شهر سبتمبر المقبل سيتمكن السائحون من الاستماع أيضا بمشاهدة الآثار المصرية، والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مشيدا بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر، خاصة وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان لدورهما الكبير في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأثناء عودته برفقة وزير السياحة والآثار المصري، خالد العناني، إلى مدينة القاهرة بعد قضاء يوم كامل في مدينة الغردقة، تفقد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار الغردقة الدولي للوقوف على التدابير والإجراءات الاحترازية المطبقة وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، في ظل استئناف مصر لحركة السياحة الوافدة اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وأوضح أن الجولة بدأت بصالة السفر ومشاهدة مراحل التعقيم والتطهير المعمول بها منذ دخول المسافرين وأمتعتهم وحتى مغادرتهم مرورا بالممرات الداخلية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التباعد بين المسافرين داخل صالات السفر والوصول وبين مقاعد الانتظار.

وقبل أيام، أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر، أن مؤشرات عودة السياحة في مصر إيجابية، وهناك التزام كبير من أصحاب الفنادق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وكشفت أن عدد السياح الذين زاروا محافظات البحر الأحمر، ومطروح، وجنوب سيناء خلال الفترة الماضية يصل إلى 100 ألف سائح. مشيرة إلى أن السياحة المصرية بدأت تسترد عافيتها، والقادم أفضل. وذكرت الوزارة أن أكثر من 50% من الطاقة الفندقية في محافظتي الأقصر وأسوان تقدموا للحصول على الشهادة الصحية لإعادة التشغيل.

وتشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغة نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 11.6 مليار دولار في العام الماضي 2018 بزيادة نسبتها 12.5%.

وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67%، عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة زيادة بلغت 420% عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار إيرادات من القطاع.

وفق تقديرات "المركزي المصري"، فإن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015.