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هبوط عدد ركاب شركات الطيران الروسية 52%

المصدر: موسكو - رويترز
روسيا واجهت كورونا بإجراءات وقائية
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قالت هيئة الطيران الاتحادية في روسيا، الأربعاء، إن عدد الركاب الذين نقلتهم شركات الطيران الروسية في يوليو تموز انخفض 52.4% على أساس سنوي، بعد هبوط بلغ 77.5% في الشهر السابق مع تراجع أعداد المسافرين وسط جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات أن شركات الطيران الروسية نقلت 6.77 مليون راكب في يوليو تموز ليصل عدد الركاب في الأشهر السبعة الأولى من العام إلى 34.6 مليون، بانخفاض قدره 51.9% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران التجارية الدولية أثناء إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا في وقت سابق هذا العام، واستأنفت فقط حتى الآن الرحلات إلى لندن وتركيا وتنزانيا وسويسرا.

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#مطارات, #طيران, #روسيا, #رحلات

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