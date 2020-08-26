هذا هو موعد إنجاز موقع "إكسبو 2020 دبي"

أكد مكتب "إكسبو 2020 دبي"، أنه سيتم إنجاز جميع الأعمال في موقع المعرض المرتقب مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاءات مركز دبي للمعارض و"قرية إكسبو"، فضلاً عن 95% من المساحات العامة إلى جانب تركيب الهياكل والأسقف المظللة للممرات العامة في الموقع والحدائق وغيرها من المرافق.

وذكر المكتب خلال فعاليات اليوم الثاني للنسخة الخامسة من اجتماع المشاركين الدوليين في "إكسبو 2020 دبي" أن المعرض، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، سيوفر للدول المشاركة منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم، لافتاً إلى أن أكثر من 200 جهة مشاركة تشمل ما يزيد على 190 دولة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، ستجتمع للاحتفال بالمعرض.

وقال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في معرض "إكسبو 2020 دبي"، أحمد الخطيب، إن إنجاز منطقتي الاستدامة والتنقل في المعرض وصل إلى المراحل النهائية، حيث تم وضع معظم المعروضات في المنطقتين، مضيفاً: "نستهدف إنجاز وإتمام جميع الأعمال في الموقع بنهاية العام الجاري".

وذكر الخطيب خلال جلسات اليوم الثاني من الاجتماع، أنه تم إنجاز الإنشاءات لمركز دبي للمعارض، مشيراً إلى أنه يجري حالياً إتمام اللمسات النهائية على أن تكتمل في سبتمبر من العام الجاري.

وأضاف أنه تم كذلك الانتهاء من إنشاءات "قرية إكسبو" بمعدل 2273 شقة موزعة على أربعة مجمعات، موضحاً أنها تضم أبنية سكنية يراوح ارتفاعها بين 10 و16 طابقاً.

إلى ذلك، أكد مكتب "إكسبو 2020 دبي"، أن أكثر من 200 جهة مشاركة، تشمل ما يزيد على 190 دولة، إضافة إلى المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية والشركات، فضلاً عن الملايين من الزوار، سيجتمعون للاحتفال بـ"إكسبو 2020 دبي"، مشيراً إلى أنه "بتأكيد 190 دولة مشاركتها في الحدث، نكون تجاوزنا عدد المشاركات المستهدف في ملف الاستضافة، الذي كان يبلغ 180 دولة عند تقديم الملف في عام 2013".

كما أكد أن "إكسبو 2020 دبي" سيوفر للدول المشاركة فيه منصة لاستعراض أفضل ما لديها من ثقافة وابتكارات وتقدم، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ «إكسبو» الدولي سيكون لكل دولة مشاركة جناحها الخاص.