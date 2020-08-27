"طيران الإمارات" تستأنف تشغيل رحلاتها إلى وجهتين جديدتين

تستأنف "طيران الإمارات" تشغيل رحلاتها إلى كوناكري (غينيا) وإلى داكار (السنغال) اعتباراً من 3 سبتمبر المقبل، ليرتفع بذلك عدد الوجهات الإفريقية، التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 8 مدن.

وسوف تعمل الرحلات بتواصل من دبي إلى كوناكري ثم إلى داكار، والعودة إلى دبي مرتين في الأسبوع بطائرات البوينغ 777-300ER.

وبإضافة خدمة كوناكري وداكار المتصلة، سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة "طيران الإمارات" العالمية إلى 77 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمناً عبر دبي، من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا وغرب آسيا والأميركتين والشرق الأقصى.