تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى أكتوبر

أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي بتغريدة، اليوم الاثنين، أن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 1 أكتوبر المقبل، موضحة أن عودة العراقيين من تركيا إلى العراق سوف تجري عن طريق القنوات الدبلوماسية.

🔴 تنويه 🔴

تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع شركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأن سلطة الطيران المدني التركية مددت تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العراق لغاية 2020/10/1 ،وأن عودة مواطنينا من تركيا إلى العراق سوف يتم عن طريق القنوات الدبلوماسية. pic.twitter.com/p1Y1YMtYOQ — سلطة الطيران المدني العراقي (@Iraqi_Civil) August 31, 2020

وكانت سلطة الطيران المدني التركي علقت رحلاتها من وإلى العراق بتوصيات من وزارة الصحة التركية لغاية الأول من شهر أيلول سبتمبر.

كما كانت سلطة الطيران المدني العراقي، أعلنت في 23 يوليو الماضي استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة في مطار بغداد.

وجاء ذلك القرار استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية التي اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي في المطارات العراقية.

ونشرت سلطة الطيران المدني دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوي في المطارات العراقية والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين في المطارات، والتي تتبع الدليل الاسترشادي الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني (lCAO).

وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعي وفحص الحرارة وفحص فيروس كورونا pcr وغيرها من الاشتراطات التي تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.