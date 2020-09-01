الطلب على السفر الجوي يهوي 92% في 12 شهراً

هوى الطلب العالمي على السفر جوا 91.9% على أساس سنوي بمقارنة أرقام يوليو 2020 مع يوليو 2019، وتراجع الطلب عبر قياس الإيرادات لكل كيلومتر بنسبة 79.8% على أساس سنوي لنفس فترة المقارنة.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، إن السعة الاستيعابية في يوليو أقل 70.1% عن مستويات 2019، بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الوقائية لمواجهتها، والتي شملت تقييد الحركة في المطارات كلياً أو جزئياً في معظم دول العالم.

كما أن معامل الحمولة ينخفض إلى مستوى قياسي متدن لشهر يوليو تموز عند 57.9%.

واعتبر الاتحاد أن هذه الأرقام تأتي في ضوء لزوم أربعة أخماس المسافرين منازلهم، فإن حالة الشلل مازالت ضاربة في أطناب القطاع.